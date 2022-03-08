Глава ОДА розповів про ситуацію в Сумській області

Місто Лебедин перебуває в облозі. Російські окупанти вдаються до знущань над цивільним населенням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Сумської ОДА Дмитра Живицького.

"Наприклад, село Ворожба, Лебединського району, там людей виводять на вулиці з власних будинків та підпалюють будинки і заставляють людей дивитися, як горить їхнє житло. Грабують, вбивають, мародерствують. Таке враження, ніби вони прийшли сюди лише знущатися над українцями", - заявив Живицький.

За словами Живицького, багато населених пунктів колишнього Лебединського районі наразі перебувають без електроенергії, води та зв’язку.

Нагадаємо, РБК-Україна оновлювює інформацію щодо ситуації у Сумах 8 березня.

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