Глава однієї з партій у Росії удочерив дитину, викрадену з Херсона, - розслідування

"10-місячна дівчинка Маргарита Прокопенко перебувала в дитячому будинку в Херсоні під час окупації міста російською армією. Звідти її вивезли до Росії і таємно змінили ім'я та громадянство: так вона стала росіянкою Мариною Мироновою", - пише видання.

Деталі викрадення

Наприкінці серпня 2022 року дружина Миронова, Інна Варламова приїхала у тимчасово окупований Херсон (місто було звільнено від загарбників в листопаді 2022 року, - ред.) Окупанти видали їм "довіреність" на вивезення двох дітей - 10-місячної Маргарити Прокопенко та 2-річного Іллі Ващенка. Депортувати дітей дружині російського політика не завадили ані наявність законних опікунів у дівчинки, ані той факт, що діти були хворі.

"Коли я запитала, чому я маю виписувати хворих дітей, мені сказали, що "та жінка їх вибрала і повезе до Москви, вже все готово і є квитки", - розповіла співробітниця лікарні. Лікарям вдалося відкласти витяг лише на тиждень.

Усиновлення

Як з'ясували журналісти, через тиждень після депортації з України Маргарита та Ілля опинились у Підмосков'ї. У розпорядженні видання є документи, згідно з якими у грудні 2022 року Сергій Миронов та Інна Варламова удочерили депортовану українську дівчинку. Їй було трохи більше року. Їй одразу змінили ім'я (вона стала Мариною Сергіївною Мироновою) та місце народження - Подільськ Московської області.

Доля хлопчика

У журналістів, судячи з розслідування, немає даних про усиновлення Іллі Ващенко. Все, що відомо ЗМІ - тільки через рік після депортації, у вересні 2023 року, він отримав нове свідоцтво про народження. Наразі Ілля знаходиться у Московській області.

Депортація українських дітей

У жовтні 2022 року російський омбудсмен з прав дитини Марія Львова-Бєлова незаконно усиновила дитину, депортовану з Маріуполя до РФ. Крім того, вона допомогла незаконно всиновити ще 350 дітей із окупованих територій Донбасу.

Такі дії вважаються злочинами з погляду міжнародного права. У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. На даний момент Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Незважаючи на це російські війська продовжують депортувати українських дітей, яких Україні все ж таки вдається повертати назад. Наприклад, нещодавно до України повернувся підліток 17-річний Богдан Єрмохін. Його депортували до Росії та намагалися вручити повістку для служби в армії окупантів. Він попросив допомоги у президента Володимира Зеленського та йому допомогли повернутися додому.