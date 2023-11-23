Глава одной из партий в России удочерил ребенка, украденного из Херсона, - расследование

"10-месячная девочка Маргарита Прокопенко находилась в детском доме в Херсоне во время оккупации города российской армией. Оттуда ее вывезли в Россию и тайно сменили имя и гражданство: так она стала россиянкой Мариной Мироновой", - пишет издание.

Детали похищения

В конце августа 2022 года жена Миронова, Инна Варламова приехала во временно оккупированный Херсон (город был освобожден от захватчиков в ноябре 2022 года, - ред.) Оккупанты выдали им "доверенность" на вывоз двоих детей - 10-месячной Маргариты Прокопенко и 2-летнего Ильи Ващенко. Депортировать детей жене российского политика не помешали ни наличие законных опекунов у девочки, ни тот факт, что дети были больны.

"Когда я спросила, почему я должна выписывать больных детей, мне сказали, что "та женщина их выбрала и повезет в Москву, уже все готово и есть билеты", - рассказала сотрудница больницы. Врачам удалось отложить выписку лишь на неделю.

Усыновление

Как выяснили журналисты, через неделю после депортации из Украины Маргарита и Илья оказались в Подмосковье. В распоряжении издания есть документы, согласно которым в декабре 2022 года, Сергей Миронов и Инна Варламова удочерили депортированную украинскую девочку. Ей было чуть больше года. Ей сразу изменили имя (она стала Мариной Сергеевной Мироновой) и место рождения - Подольск Московской области.

Судьба мальчика

У журналистов, судя из расследования, нет данных об усыновлении Ильи Ващенко. Все, что известно СМИ - только спустя год после депортации, в сентябре 2023 года, он получил новое свидетельство о рождении. Сейчас Илья находится в Московской области.

Депортация украинских детей

В октябре 2022 года российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила ребенка, депортированного из Мариуполя в РФ. Кроме того, она помогла незаконно усыновить еще 350 детей с оккупированных территорий Донбасса.

Такие действия считаются преступлениями с точки зрения международного права. В марте Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. На данный момент Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МУС.

Несмотря на это российские войска продолжают депортровать украинских детей, которых Украине все же удается возвращать обратно. Например, недавно в Украину вернулся подросток 17-летний Богдан Ермохин. Его депортировали в Россию и пытались вручить повестку для службы в армии оккупантов. Он попросил помощи у президента Владимира Зеленского и ему помогли вернуться домой.