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Глава Одесской области предупредил о фейковых письмах от его имени: что произошло

Фото: глава Одесской области Максим Марченко (lana.od)
Автор: Мария Кучерявец

От имени Одесской ОВА и главы области Максима Марченко начали поступать сообщения с запросом о "гуманитарной помощи ВСУ". Эти письма являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Максима Марченко в Telegram.

Он рассказал, что в личные сообщения многих руководителей предприятий, частным лицам и на электронный адрес компаний и организаций, в очередной раз, поступает фейковый письмо-обращение якобы от Одесской областной военной администрации за моей подписью, с просьбой "принять участие в программе гуманитарной помощи Вооруженным Силам Украины".

"Официально заявляю, что этот документ - фейк! Ни я, ни Одесская ОВА не участвуют ни в каких программах по сбору средств и не присылают подобных писем", - отметил Марченко.

Напомним, недавно на Закарпатье разослали фейковые письма о якобы принудительной мобилизации местных венгров.

Добавим, что ранее российская пропаганда начала распространять фейк о том, что якобы Украина останется без американского вооружения.

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