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Очільник Одеської області попередив про фейкові листи від його імені: що сталося

Фотр: очільник Одеської області Максим Марченко (lan.od)
Автор: Марія Кучерявець

Від імені Одеської ОВА та очільника області Максима Марченка почали надходити повідомлення із запитом про "гуманітарну допомогу ЗСУ". Ці листи є фейковими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка в Telegram.

Він розповів, що в особисті повідомлення багатьох керівників підприємств, приватним особам та на електронну адресу компаній і організацій, в чергове, надходить фейковий лист-звернення ніби-то від Одеської обласної військової адміністрації за моїм підписом, з проханням "взяти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним Силам України".

"Офіційно заявляю, що цей документ - фейк! Ні я, ні Одеська ОВА не беруть участі в жодних програмах зі збору коштів і не надсилають подібних листів", - зазначив Марченко.

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті розіслали фейкові листи про нібито примусову мобілізацію місцевих угорців.

Додамо, що раніше російська пропаганда почала поширювати фейк про те, що нібито Україна залишиться без американського озброєння.

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