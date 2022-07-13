ru ua
Ср, 13 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кремль разгоняет фейки, что Украина останется без оружия от США: в СНБО опровергли

Новина українською →
Киев, Среда 13 июля 2022 15:57
Кремль разгоняет фейки, что Украина останется без оружия от США: в СНБО опровергли Фото: Кремль разгоняет фейки, что Украина останется без оружия от США (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российская пропаганда начала распространять новый фейк. На этот раз кремлевские медиа заявляют, что якобы Украина останется без американского вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Что произошло

Как информируют в ведомстве, ссылаясь на материал The Washington Times, кремлевские медиа создали десятки материалов, в которых рассказывают, что "поставки вооружения США Украине могут быть остановлены".

Опровержение

В СНБО объясняют, эти громкие заявления - выдумки Кремля, поскольку в материале речь идет о "неограниченности боеприпасов НАТО", а потому, как заявляет военный аналитик Марк Канчиан, "нет никаких сомнений", что США могут "продолжать поставки в Украину".

В ведомстве отмечают, что на фоне уничтожения большого количества российских складов с боеприпасами в последние недели Россия пытается проводить информационно-психологическую операцию о том, что якобы "Украина не успеет достичь паритета вооружений с РФ, чтобы перейти в контрнаступление".

"Однако Украина неоднократно заявляла, что стандарты ведения боевых действий ВСУ отличаются от российских, и с помощью HIMARS можно будет достичь паритета вооружение уже в ближайшее время", - подчеркнули в ЦПД при СНБО.

Напомним, недавно стало известно, что роспропаганда распространяет фейки якобы о "расколе" западного общества в вопросе поддержки Украины.

Добавим, также недавно враг распространял информацию якобы об "успехе" своей армии в войне против Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Кремль фейки Военная помощь Война России против Украины
NEWS
Зеленский раскрыл тактику РФ в войне. Так действовали и в Киеве
Зеленский раскрыл тактику РФ в войне. Так действовали и в Киеве
DAILY
Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи
Ростислав Шаправскийглавный редактор Александр Кубраков: О перезагрузке "Большого строительства" во время войны нет и речи