Глава ОБСЕ выступил за расширение мандата миссии на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром европейских и иностранных дел Албании, действующим председателем ОБСЕ Эди Рамой обсудил расширение мандата мониторинговой миссии на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Зеленский отметил, что важным фактором для Украины является вопрос отношений с ОБСЕ в контексте председательства Албании в этой организации.

Он напомнил, что на встрече в нормандском формате в Париже 9 декабря 2019 года стороны договорились о нескольких позициях относительно ОБСЕ, которые помогут в достижении мира на Донбассе. Речь идет о круглосуточной работе Специальной мониторинговой миссии, зеркальном увеличении количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории, а также на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведение сил.

"Очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на украинско-российской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", - отметил Зеленский.

Председатель ОБСЕ, со своей стороны, согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию следует усилить.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что Украина планирует обсудить невыполнение минских договоренностей и увеличение обстрелов на Донбассе с партнерами по нормандскому формату.

РБК-Украина писало, что министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс урегулирования на Донбассе не будет быстрым, сейчас сохраняется высокая вероятность срыва договоренностей на любом этапе.