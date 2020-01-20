Голова ОБСЄ виступив за розширення мандата місії на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром європейських і закордонних справ Албанії, чинним головою ОБСЄ Еді Рамою обговорив розширення мандата моніторингової місії на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офіса президента.

Зеленський відзначив, що важливим фактором для України є питання відносин з ОБСЄ у контексті головування Албанії в цій організації.

Він нагадав, що на зустрічі в нормандському форматі у Парижі 9 грудня 2019 року сторони домовилися про кілька позицій щодо ОБСЄ, які допоможуть у досягненні миру на Донбасі. Йдеться про цілодобову роботу Спеціальної моніторингової місії, дзеркальне збільшення кількості спостерігачів на контрольованій Україною території та на окупованій, а також про доступ ОБСЄ на ділянки, де не відбулося розведення сил.

"Дуже важливо – це робота ОБСЄ у форматі 24/7 на всій території Донбасу, включно зі спостереженням на українсько-російському кордоні. І вкрай необхідно, щоб там були створені умови для безпеки спостерігачів. Це важлива гуманітарна місія", – наголосив Зеленський.

Голова ОБСЄ, зі свого боку, погодився, що такий формат допоможе отримувати більш достовірні дані спостереження, а також наголосив, що Спеціальну моніторингову місію слід посилити.

Раніше глава МЗС України Вадим Пристайко повідомив, що Україна планує обговорити невиконання мінських домовленостей і збільшення обстрілу на Донбасі з партнерами по нормандскому формату.

РБК-Україна писало, що міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що процес врегулювання на Донбасі не буде швидким, зараз зберігається висока ймовірність зриву домовленостей на будь-якому етапі.