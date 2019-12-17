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Разумков: расширение мандата ОБСЕ прекратит огонь на Донбассе

Новости » Политика     17.12.2019 - 20:47
Разумков: расширение мандата ОБСЕ прекратит огонь на Донбассе
Фото: Разумков и Церетели (rada.gov.ua)

Он надеется, что работа ОБСЕ на Донбассе станет круглосуточной

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что расширение мандата ОБСЕ позволит выполнить пункт о прекращении огня на Донбассе. Об этом повідоляє РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Соответствующее заявление Разумков сделал во время встречи с президентом ПА ОБСЕ Георгием Церетели.

"Мы надеемся, что в ближайшее время мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ будет расширен в рамках выполнения договоренностей, которые были достигнуты во время нормандской встречи", - отметил он.

Разумков также акцентировал внимание на том, что работа СММ ОБСЕ по принципу 24/7 является очень важным фактором стабилизации ситуации на Донбассе.

"Когда работает ОБСЕ, наблюдается тишина на всех направлениях, а следовательно расширение мандата даст возможность выполнить пункт о прекращении огня", - отметил глава ВР.

Ранее координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш заявил, что новые участки разведения сил в Донбассе согласуют в ближайшие недели или месяцы.

РБК-Украина писало, что председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик назвал обнадеживающей договоренность на нормандском саммите о полном прекращении огня на Донбассе до конца 2019 года.

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