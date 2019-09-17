Глава ОБСЕ считает формулу Штайнмайера наиболее уместной для выполнения Минска

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает "формулу Штайнмайера" наиболее уместной платформой для выполнения минских договоренностей. Об этом он рассказал в интервью изданию BBC.

По его словам, есть все компоненты для этого процесса. По его словам для "формулы Штайнмайера" есть политический формат - Нормандский формат, есть исполнительные элементы - двусторонняя контактная группа, миссия наблюдателей ОБСЕ.

"И я персонально поддерживаю "формулу Штайнмайера", потому что это то, чего нам не хватало: интерпретация того, как нам выполнять минские договоренности, потому что мы много раз видели и слышали, что у двух сторон есть разная интерпретация. Я думаю, что "формула Штайнмайера" является наиболее подходящей платформой для выполнения минских договоренностей", - сказал он.

Добавим, "формула Штайнмайера" предусматривает порядок действий, при котором Верховная Рада сначала принимает закон о проведении выборов на территории ОРДЛО, затем проводятся выборы на этой территории, после чего ОБСЕ делает вывод о том, соответствовали ли проведеные выборы европейским стандартам.

Формула звучит так: "особый статус за честные, демократические выборы в соответствии со стандартами ОБСЕ". При этом выборы по стандартам ОБСЕ не могут проводиться при наличии иностранных войск и наемников.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский назвал условия выборов на оккупированном Донбассе. По его словам, выборы на этих территориях пройдут только после отвода войск.

Кроме того, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что внесение в Конституцию Украины изменения относительно особого статуса Донбасса не будет.