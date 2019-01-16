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Глава ОБСЄ підтримає підвищення ефективності СММ на Донбасі

Новини » Політика    16.01.2019 - 20:59
Глава ОБСЄ підтримає підвищення ефективності СММ на Донбасі
Фото: Мирослав Лайчак з делегацією в Києві (twitter.com/MiroslavLajcak)

Глава ОБСЄ Мирослав Лайчак 15-16 січня перебував в Україні з робочим візитом

В Україні 15-16 січня 2019 року з робочим візитом перебував голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних і європейських справ Словаччини Мирослав Лайчак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що основною метою візиту було забезпечення подальшого активного залучення ОБСЄ до міжнародних зусиль по врегулюванню ситуації на Донбасі і відновленню територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Сьогодні відбулася спільна робоча поїздка глави МЗС України Павла Клімкіна та чинного голови ОБСЄ в Луганську область, в рамках якої керівники зовнішньополітичних відомств відвідали КПВВ "Станиця Луганська".

Лайчак підтвердив непорушність позиції Словаччини в засудженні окупації РФ українського Криму і невизнання спроби анексії півострова. Крім того, Лайчак висловив готовність надавати політичну підтримку підвищенню ефективності діяльності Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Сторони домовилися, що Словаччина буде приділяти врегулювання російсько-українського конфлікту як головному джерелу нестабільності і напруги на просторі ОБСЄ, пріоритетну увагу впродовж усього року головування.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що представники ОБСЄ у Тристоронній контактній групі пропонують створити спільну місію ООН та ОБСЄ на Донбасі.

Крім того, раніше Лайчак заявляв, що ОБСЄ надасть підтримку на місцях у разі прийняття рішення про розгортання миротворчої місії ООН на Сході України.

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Новини України ОБСЄМирослав Лайчак
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