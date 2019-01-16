Представители ОБСЕ предлагают создать совместную миссию ООН и ОБСЕ на Донбассе

Фото: Павел Климкин (УНИАН)

Эта миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию

Представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) предлагают создать совместную миссию ООН и ОБСЕ на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Климкин отметил, что Россия пытается манипулировать перед выборами и вмешиваться в политику Украины и влиять на выборы. Он также отметил, что для министра иностранных дел Словакии и председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака, который в следующем месяце будет в России, вопрос реальной миссии будет одним из основных.

"Представители ОБСЕ, которые работают на минском площадке, вышли с предложением создать совместную миссию ООН и ОБСЕ. Эта миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию", отметил он.

Пресс-подход Министра @PavloKlimkin в г. Северодонецк по итогам встречи с представителями Луганской ОГА https://t.co/9EIVN0Itfi — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) January 16, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске будет настаивать на создании базы миссии ОБСЕ в Керчи.

Кроме того, ранее Лайчак заявлял, что ОБСЕ окажет поддержку на местах в случае принятия решения о развертывании миротворческой миссии ООН на Востоке Украины.