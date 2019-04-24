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Глава Окружного админсуда Киева: Раду можна распустить до 14 июня

Новости » Политика    24.04.2019 - 15:42
Глава Окружного админсуда Киева: Раду можна распустить до 14 июня
Фото: Павел Вовк (oask.gov.ua)

Вовк назвал ошибочной дату 27 мая

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк заявил, что избранный президент Владимир Зеленский может распустить Верховную раду до 14 июня, а не до 27 мая. Об этом Вовк написал в своем Facebook

Он заявил, что шесть месяцев, в течение которых президент не имеет права распускать парламент, необходимо отсчитывать не от дня принятия присяги депутатами, а от дня первого заседания Рады нового созыва.

"Соответственно, Основной закон определяет, что Верховная рада Украины является полномочной не в течение 5 лет, рассчитанных в календарных днях, начиная не со дня принесения присяги народными депутатами Украины, а в течение 5 лет, которые заканчиваются в день открытия первого заседания Верховной рады Украины нового созыва", - написал глава суда.

Таким образом, принимая во внимание назначение очередных выборов Рады на 27 октября 2019 года, полномочия действующего созыва могут длиться и до 16 декабря 2019 года (27 октября 2019 + 20 дней на официальное обнародование результатов выборов + 30 дней на открытие первой сессии новоизбранного Верховной Рады).

Однако в среднем между днем выборов и днем открытия первого заседания Рады проходит 48 дней, подсчитал Вовк.

Соответственно он предполагает, что полномочия действующей Рады могут длиться до 14 декабря 2019 года, что предоставляет президенту право прекратить полномочия парламента в срок до 14 июня.

 Ранее представитель президента Украины Петра Порошенко в парламенте, народный депутат Ирина Луценко заявила, что роспуск парламента и внеочередные выборы в Верховную раду пока являются возможными на 50%.

Напомним, ранее председатель Верховной рады Андрей Парубий отметил, что роспуск парламента может состояться исключительно на тех условиях, которые указаны в Конституции.\

Отметим, в интервью РБК-Украина Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах допускает роспуск Верховной рады. Он отметил, что просто может не успеть распустить ВР до осенних выборов.

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