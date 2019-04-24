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Глава Окружного адмінсуду Києва: Раду можна розпустити до 14 червня

Новини » Політика    24.04.2019 - 15:42
Глава Окружного адмінсуду Києва: Раду можна розпустити до 14 червня
Фото: Павло Вовк (oask.gov.ua)

Вовк назвав помилковою дату 27 травня

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що обраний президент Володимир Зеленський може розпустити Верховну раду до 14 червня, а не до 27 травня. Про це Вовк написав у своєму Facebook.

Він заявив, що шість місяців, протягом яких президент не має права розпускати парламент, необхідно відраховувати не від дня прийняття присяги депутатами, а від дня першого засідання Ради нового скликання.

"Відповідно, Основний закон визначає, що Верховна рада України є повноважною не протягом 5 років, розрахованих в календарних днях, починаючи не з дня складення присяги народними депутатами України, а протягом 5 років, які закінчуються в день відкриття першого засідання Верховної ради України нового скликання", - написав голова суду.

Таким чином, беручи до уваги призначення чергових виборів Ради на 27 жовтня 2019 року, повноваження чинного скликання можуть тривати і до 16 грудня 2019 року (27 жовтня 2019 + 20 днів на офіційне оприлюднення результатів виборів + 30 днів на відкриття першої сесії новообраної Верховної Ради).

Проте в середньому між днем виборів і днем відкриття першого засідання Ради проходить 48 днів, підрахував Вовк.

Відповідно він передбачає, що повноваження чинної Ради можуть тривати до 14 грудня 2019 року, що надає президентові право припинити повноваження парламенту в термін до 14 червня.

Раніше представник президента України Петра Порошенка в парламенті, народний депутат Ірина Луценко заявила, що розпуск парламенту та позачергові вибори у Верховну раду поки є можливими на 50%.

Нагадаємо, раніше голова Верховної ради Андрій Парубій зазначив, що розпуск парламенту може відбутися виключно на тих умовах, які зазначені в Конституції.\

Відзначимо, в інтерв'ю РБК-Україна Володимир Зеленський заявив, що в разі перемоги на виборах допускає розпуск Верховної ради. Він зазначив, що просто може не встигнути розпустити ВР до осінніх виборів.

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