"Винницагаз Сбыт": бюджетные учреждения области накапливают долги за газ

Иллюстративное фото (УНИАН)

Компания поставляет голубое топливо 2,7 тыс. промышленных предприятий региона и 518 бюджетным организациям

Бюджетные организации задолжали "Винницагаз Сбыт" более 2 млн гривен. В то же время, другие коммерческие клиенты компании по состоянию на середину апреля задолженности за газ не имеют. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что ООО "Винницагаз Сбыт" поставляет голубое топливо 2,7 тыс. промышленных предприятий региона и 518 бюджетным организациям.

"Промышленные потребители за первый квартал 2019 года использовали более 3,5 млн куб. м газа. При этом обеспечили дисциплину в расчетах. По окончании отопительного сезона текущего года задолженность за потребленный природный газ у данной категории потребителей отсутствует", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, по-другому обстоит дело с потребителями бюджетной сферы. Учреждения и организации рассчитываются за газ с задержками. При потреблении за первые три месяца текущего года природного газа в объеме 3,63 млн куб. м на середину апреля бюджетная сфера задолжала предприятию чуть более 2 млн гривен.

"Основная причина задержки платежей - это довольно длительная процедура тендерных закупок и заключения договоров. В связи с этим ООО "Винницагаз Сбыт" ожидает погашения долга до конца апреля" - объясняет директор компании Василий Сопильник.

Также в пресс-службе отметили, что по сравнению с бытовыми потребителями промышленные предприятия и организации более дисциплинированные в вопросах оплаты за потребленный газ. "Винницагаз Сбыт" надеется на улучшение состояния расчетов с окончанием отопительного периода и сезонным уменьшением потребления газа.