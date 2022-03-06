Глава Николаевской ОГА прокатился на отобранном у оккупантов "Тигре" (видео)

В Николаеве продолжаются бои с российским оккупантом, атаки успешно отражает наша армия. Тем временем, глава ОГА Виталий Ким похвастался трофейной боевой машиной - бронемобилем "Тигр".
Об этом он сообщил на официальной странице в Telegram.
"Ну что ребята, теперь у меня есть свой трофейный "Тигр", отжатый нашими пацанами. С работающей электроникой. Теперь я смогу еще больше повеселиться. Готовьтесь оккупанты, вашей же техникой будем вас лупить!" - рассказал Ким.
Отметим, что в Николаеве 5 марта был очень урожайный день на сбитую авиацию противника. ВСУ удалось спустить на землю несколько вертолетов и самолет. В конце дня Виталий Ким отчитался, что врага выбили из Николаева. Но уже к вечеру противник вновь активизировался.
6 марта город снова принял бой с вражеской российской армией.
Ранее мы писали, как Николаев героически защищался от врага 5 марта.
Что происходит в городе сейчас, можно смотреть в нашем онлайн.
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