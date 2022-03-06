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Голова Миколаївської ОДА прокотився на відібраному у окупантів "Тигрі" (відео)

Автор: Світлана Мащенко

У Миколаєві тривають бої з російським окупантом, атаки успішно відбиває наша армія. Тим часом, голова ОДА Віталій Кім похвалився трофейною бойовою машиною - бронемобілем "Тигр".

Про це він повідомив на офіційній сторінці в Telegram.

"Ну що хлопці, тепер у мене є свій трофейний "Тигр", віджатий нашими пацанами. З працюючою електронікою. Тепер я зможу ще більше повеселитися. Готуйтеся, вашою ж технікою будемо вас лупити!" - розповів Кім.

Відмітимо, що в Миколаєві 5 березня був дуже урожайний день на збиту авіацію противника. ЗСУ вдалося спустити на землю кілька вертольотів і літак. Наприкінці дня Віталій Кім відзвітував, що ворога вибили з Миколаєва. Але вже до вечора противник знову активізувався.

6 березня місто знову прийняло бій з ворожою російською армією.

Раніше ми писали, як Миколаїв героїчно захищався від ворога 5 березня.

Що відбувається в місті зараз, можна дивитися в нашому онлайн.

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Миколаїв