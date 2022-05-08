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Глава немецкого Бундестага прибыла в Киев

Фото: глава немецкого Бундестага Бербель Бас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Глава немецкого Бундестага Бербель Бас прибыла в Киев. Она примет участие в памятных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение руководителя секретариата Бундестага Энрико Брисса в Twitter.

"Президент Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев. Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и нацистской тирании и проведет политические переговоры", - написал Брисс.

Фото: Глава немецкого Бундестага Бербель Бас прибыла в Киев (twitter.com/enricobrissa)

В то же время немецкое издание Spiegel сообщает, что политик является вторым по значимости представителем Германии после федерального президента и, таким образом, самым важным немецким политиком, посетившим Украину с начала российского вторжения.

Во время своего визита в Киев, Бас от имени Бундестага возложит венки к Могиле Неизвестного солдата и к Мемориалу в Бабьем Яру.

Бас и Стефанчук хотят вместе почтить память всех гражданских и военных жертв Второй мировой войны. Также у Бас запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским.

Издание отмечает, что Бас приехала по приглашению спикера Верховной рады Руслана Стефанчука.

Напомним, ранее Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера приехать в Киев.

До этого власти Украины отказалась принимать Штайнмайера в Киеве. Конфликт удалось уладить во время телефонного разговора президентов.

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