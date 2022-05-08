Глава німецького Бундестагу прибула до Києва

"Президент Бундестагу Бербель Бас починає свій візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшанує пам'ять всіх жертв Другої світової війни і нацистської тиранії і проведе політичні переговори", - написав Брісс.

Фото: Глава німецького Бундестагу Бербель Бас прибула до Києва (twitter.com/enricobrissa)

Водночас німецьке видання Spiegel повідомляє, що політик є другим за значимістю представником Німеччини після федерального президента і, таким чином, найважливішим німецьким політиком, який відвідав Україну з початку російського вторгнення.

Під час свого візиту до Києва, Бас від імені бундестагу покладе вінки до Могили Невідомого солдата і до Меморіалу в Бабиному Яру.

Бас і Стефанчук хочуть разом вшанувати пам'ять усіх цивільних і військових жертв Другої світової війни. Також у Бас запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Видання зазначає, що Бас приїхала на запрошення спікера Верховної ради Руслана Стефанчука.