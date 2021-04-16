UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Глава НБУ рассказал о планах приватизации ПриватБанка

Автор: Александр Белоус

Доля государства на банковском рынке Украины через пять лет должна снизиться с 55% до 25%. Государственный ПриватБанк будет продан.

Об этом глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко сказал в интервью изданию Global Capital.

"Согласно нашим планам, крупнейший банковский актив Украины - ПриватБанк, вскоре выставят на продажу", - сказал он.

По его словам, банковский сектор Украины обладает значительным потенциалом для международных инвесторов.

"Мы считаем, что приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", - заявил Шевченко.

Глава НБУ считает, что процесс приватизации поможет украинской банковской системе обрести большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами.

"Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55% до 25%", - добавил он.

Напомним, платежеспособные банки Украины за январь-февраль 2021 года получили 6,491 млрд гривен прибыли после налогообложения. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 1,310 млрд гривен.

Отметим, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным Нацбанка, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был бывший председатель правления Александр Дубилет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПриватБанкНациональный банк Украиныприватизация
Читайте также
НБУ назвал причины скачка инфляции в Украине
Никакой паники: в НБУ рассказали о реакции валютного рынка на угрозу вторжения России
Прогноз погоды