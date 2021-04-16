Глава НБУ рассказал о планах приватизации ПриватБанка

"Согласно нашим планам, крупнейший банковский актив Украины - ПриватБанк, вскоре выставят на продажу", - сказал он.

По его словам, банковский сектор Украины обладает значительным потенциалом для международных инвесторов.

"Мы считаем, что приватизация ПриватБанка, которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, заинтересует самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", - заявил Шевченко.

Глава НБУ считает, что процесс приватизации поможет украинской банковской системе обрести большую независимость и будет способствовать работе банков в соответствии с рыночными принципами.

"Надеемся, что через пять лет доля государства на банковском рынке упадет с 55% до 25%", - добавил он.