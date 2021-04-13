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Суд объявил перерыв в деле против Коломойского ПриватБанка

Новина українською → Украина, Вторник 13 апреля 2021 17:44
Суд объявил перерыв в деле против Коломойского ПриватБанка Фото: суд объявил перерыв в деле Приватбанка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Хозяйственный суд города Киева 13 апреля объявил перерыв в рассмотрении иска экс-владельцев Приватбанка Игоря Коломойского и компании Triantal Investments о возврате им акций банка. Рассмотрение дела продолжится 25 мая 2021 года.

Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга.

Как отметил Серга, к рассмотрению дела привлечен Кабинет министров.

Напомним, согласно материалам дела, Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания Triantal Investments просят признать недействительным договор купли-продажи акций ПриватБанка, который заключен между Государством Украина в лице Министерства финансов и всеми лицами, которые по состоянию на 21.12.2016 были владельцами акций.

Отметим, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным Нацбанка, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно через компанию Triantal Investments Ltd. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был бывший председатель правления Александр Дубилет.

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Новости Украины Экономика ПриватБанк банки Игорь Коломойский
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