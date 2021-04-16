Глава НБУ розповів про плани приватизації ПриватБанку

"Згідно з нашими планами, найбільший банківський актив України - ПриватБанк, незабаром виставлять на продаж", - сказав він.

За його словами, банківський сектор України володіє значним потенціалом для міжнародних інвесторів.

"Ми вважаємо, що приватизація ПриватБанку, якому належить 20% українського банківського ринку, зацікавить найпрестижніших міжнародних інвесторів, у тому числі з США і ЄС", - заявив Шевченко.

Голова НБУ вважає, що процес приватизації допоможе українській банківській системі отримати більшу незалежність і буде сприяти роботі банків у відповідності з ринковими принципами.

"Сподіваємося, що через п'ять років частка держави на банківському ринку знизиться з 55% до 25%", - додав він.