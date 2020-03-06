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Глава НБУ признал подлинность "пленок Гончарука"

Новости » Экономика     06.03.2020 - 14:59
Глава НБУ признал подлинность "пленок Гончарука"
Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Запись была сделана во время встречи в Кабинете министров

Глава Национального банка Яков Смолий признал, что запись разговора руководства НБУ и Алексея Гончарука, который занимал должность премьера, является подлинной. Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус".

Как отметил Смолий, некоторые фрагменты разговора смонтированы.

"Но в основном запись, которую обнародовали, соответствует тому, что происходило на встрече в Кабмине", - сказал он.

Смолий считает, что запись разговора была сделана во время встречи в Кабинете министров. При этом он заявил, что не знает, кто записывал разговор.

Как сообщало РБК-Украина, 15 января появилась аудиозапись встречи Алексея Гончарука, который тогда занимал должность премьер-министра, Оксаны Маркаровой, которая была министром финансов, главы НБУ Якова Смолия и его заместителя Екатерины Рожковой. Во время встречи, которая, вероятно, проходила 16 декабря 2019 года, чиновники обсуждали предоставление причин укрепления курса гривны для президента Владимира Зеленского.

После этого представители Национального банка отказывались комментировать запись.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров Алексея Гончарука с руководством НБУ.

Отметим, 5 февраля сотрудники СБУ пришли с обысками на телеканал "1+1". В службе заявили, что обыски на телеканале "1+1" связаны со сливом прослушки в кабинете Алексея Гончарука.

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