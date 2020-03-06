Глава НБУ визнав достовірність "плівок Гончарука"

Фото: Яків Смолій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Запис було зроблено під час зустрічі в Кабінеті міністрів

Голова Національного банку Яків Смолій визнав, що запис розмови керівництва НБУ та Олексія Гончарука, який обіймав посаду прем'єра, є справжньою. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Фокус".

Як зазначив Смолій, деякі фрагменти розмови змонтовані.

"Але в основному запис, який оприлюднили, відповідає тому, що відбувалося на зустрічі в Кабміні", - сказав він.

Смолій вважає, що запис розмови був зроблений під час зустрічі в Кабінеті міністрів. При цьому він заявив, що не знає, хто записував розмову.

Як повідомляло РБК-Україна, 15 січня з'явився аудіозапис зустрічі Олексія Гончарука, який тоді обіймав посаду прем'єр-міністра, Оксани Маркарової, яка була міністром фінансів, голови НБУ Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової. Під час зустрічі, яка, ймовірно, проходила 16 грудня 2019 року, чиновники обговорювали надання причин зміцнення курсу гривні для президента Володимира Зеленського.

Після цього представники Національного банку відмовлялися коментувати запис.

У той же час, президент України Володимир Зеленський зажадав від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов Олексія Гончарука з керівництвом НБУ.

Відзначимо, 5 лютого співробітники СБУ прийшли з обшуками на телеканал "1+1". У службі заявили, що обшуки на телеканалі "1+1" пов'язані зі зливом прослуховування в кабінеті Олексія Гончарука.