Глава НБУ объяснил введение банкноты в тысячу гривен

Фото: Яков Смолий (twitter.com/YSmolii)

Банкноту номиналом 500 гривен ввели еще в 2006 году, и с того времени много чего изменилось

Глава Национального банка Яков Смолий назвал причины, по которым НБУ принял решение ввести банкноту номиналом 1 тысяча гривен. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Смолий, в последний раз НБУ вводил в обращение новый номинал 13 лет назад в 2006 году. Это была банкнота номиналом 500 гривен. Тогда среднемесячная заработная плата составляла около 1 000 гривен и разменивалась двумя банкнотами самого высокого номинала.

"С того времени много изменилось. Выросли доходы украинцев, среднемесячная заработная плата в Украине за это время выросла почти в десять раз. Сейчас для получения среднемесячной заработной платы необходимо уже не менее 20 банкнот. Как следствие, стало больше денег в кошельках - объем наличных в обращении вырос более чем в пять раз - до почти 380 млрд грн", - сказал Смолий.

Кроме того, изменилась и структура банкнот в обращении. Сейчас более 55% из них по сумме приходится на банкноты номиналом 500 гривен, и еще треть - на банкноты номиналом 200 гривен. Учитывая мировой опыт, такое приближение к 50% может свидетельствовать о необходимости введения высшего номинала.

"Поэтому необходимость введения в обращение банкноты нового наивысшего номинала назрела достаточно давно. После появления в обращении банкноты номиналом 1000 гривен среднемесячная заработная плата будет размениваться девятью банкнотами наивысшего номинала, и это будет намного удобнее, чем сейчас", - сказал глава НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 25 октября вводит в обращение банкноту самого высокого номинала - 1000 гривен.

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в апреле 2019 года составила 10269 грн, увеличившись по сравнению с апрелем прошлого года на 21,1%.