Голова НБУ обґрунтував введення банкноти в тисячу гривень

Фото: Яків Смолій (twitter.com/YSmolii)

Банкноту номіналом 500 гривень ввели ще у 2006 році, і з того часу багато чого змінилося

Голова Національного банку Яків Смолій назвав причини, з яких НБУ ухвалив рішення ввести банкноту номіналом 1 тисяча гривень. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Смолій, останнього разу НБУ уводив у обіг новий номінал 13 років тому у 2006 році. Це була банкнота номіналом 500 гривень. Тоді середньомісячна заробітна плата становила близько 1 000 гривень і розмінювалася двома банкнотами найвищого номіналу.

"З того часу багато змінилося. Зросли доходи українців, середньомісячна заробітна плата в Україні за цей час зросла майже вдесятеро. Зараз для отримання середньомісячної заробітної плати необхідно вже не менше 20 банкнот. Як наслідок, стало більше грошей у гаманцях- обсяг готівки у обігу зріс більш ніж уп’ятеро - до майже 380 млрд грн", - сказав Смолій.

Крім того, змінилася і структура банкнот в обігу. Зараз більше 55% з них за сумою припадає на банкноти номіналом 500 гривень, і ще третина - на банкноти номіналом 200 гривень. Зважаючи на світовий досвід, таке наближення до 50% може свідчити про потребу введення вищого номіналу.

"Тож необхідність введення в обіг банкноти нового найвищого номіналу назріла досить давно. Після появи в обігу банкноти номіналом 1000 гривень середньомісячна заробітна плата буде розмінюватися дев’ятьма банкнотами найвищого номіналу, і це буде набагато зручніше, ніж зараз", - сказав голова НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 25 жовтня вводить в обіг банкноту найвищого номіналу - 1000 гривень.

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у квітні 2019 року склала 10269 грн, збільшившись порівняно з квітнем минулого року на 21,1%.