Глава НБУ назвал сроки ввода монет 5 и 10 гривен

Глава Национального банка Яков Смолий назвал сроки введения в обращение новых монет номиналом 5 и 10 гривен. Об этом он сказал на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Смолий напомнил, что НБУ презентовал монетный ряд в прошлом году, когда вводили в обращение монеты 1 и 2 гривны. "В то же время были презентован дизайн и размеры монет 5 и 10 гривен", - сказал он.

"Мы в 2019 году вводим 5 гривен, в 2020 году - 10 гривен", - собщил глава НБУ.

Смолий отметил, что НБУ приостановил печать банкнот номиналом 1 и 2 гривны, и по мере износа они будут идти на утилизацию, а на замену будут приходить монеты этих номиналов и "соответственно 5 и 10 гривен также".

Напомним, решение о введении в оборот монет номиналом 1, 2, а также 5 и 10 гривен было представлено Нацбанком в марте 2018 года. С 27 апреля 2018 года были введены в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны.

В январе 2019 года глава НБУ Яков Смолий сообщил о том, что Национальный банк в текущем году отчеканит 100 млн штук монет номиналом 5 и 10 гривен.

Отметим, что ранее глава НБУ Яков Смолий не назвал конкретного срока введения в обращение новых монет 5 и 10 гривен. Он лишь заявлял, что ввести в оборот монеты 5 и 10 гривен планируют в 2019-2020 годах.