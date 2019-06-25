Голова НБУ назвав строки введення монет 5 і 10 гривень

Голова Національного банку Яків Смолій назвав строки введення в обіг нових монет номіналом 5 і 10 гривень. Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Смолій нагадав, що НБУ презентував монетний ряд минулого року, коли вводили в обіг монети 1 і 2 гривні. "В той же час були презентований дизайн і розміри монет 5 і 10 гривень", - сказав він.

"Ми у 2019 році вводим 5 гривень, у 2020 році - 10 гривень", - повідомив голова НБУ.

Смолій зазначив, що НБУ припинив друк банкнот номіналом 1 і 2 гривні, і в міру зносу вони йтимуть на утилізацію, а на заміну будуть приходити монети цих номіналів, і "відповідно 5 і 10 гривень також".

Нагадаємо, рішення про введення в обіг монет номіналом 1, 2, а також 5 і 10 гривень було представлено Нацбанком в березні 2018 року. З 27 квітня 2018 були введені в обіг монети номінальною вартістю 1 та 2 гривні.

У січні 2019 року голова НБУ Яків Смолій повідомив про те, що Національний банк в поточному році відкарбує по 100 млн штук монет номіналом 5 і 10 гривень.

Відзначимо, що раніше голова НБУ Яків Смолій не назвав конкретного терміну введення в обіг нових монет 5 і 10 гривень. Він лише заявляв, що ввести в обіг монети 5 і 10 гривень планують у 2019-2020 роках.