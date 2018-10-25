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Нацбанк повысил прогноз инфляции в 2018 до 10,1%

Новости » Экономика    25.10.2018 - 14:18
Фото: Национальный банк Украины (РБК-Украина)
Фото: Национальный банк Украины (РБК-Украина)

Прогноз инфляции вырос в связи с ожидаемым ростом цен

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нацбанка.

В НБУ сообщили, что с учетом ожидаемого повышения административно регулируемых цен, прогноз инфляции на 2018 год повышен с 8,9% до 10,1%. Кроме того, в Нацбанке добавили, что расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавний рост цен на нефть будет отражаться на потребительской инфляции и в следующем году. В результате инфляция будет оставаться на уровне выше целевого диапазона дольше, чем ожидалось ранее. К концу 2019 инфляция снизится до 6,3%.

"Она войдет в пределы целевого диапазона в I квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года", - отметили в НБУ.

Напомним, ранее НБУ пояснил скачок инфляции в сентябре ростом заработных плат и резким подорожанием нефти на мировых рынках.

Отметим, сегодня НБУ сохранил учетную ставку на уровне 18% годовых.

 

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