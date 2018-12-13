Смолій назвав суму і терміни траншу МВФ

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

Рада директорів МВФ ухвалить рішення 18 грудня

Національний банк України (НБУ) очікує у грудні транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у сумі від 1,4 до 1,9 млрд доларів. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Як ви знаєте, засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду відбудеться 18 грудня. Ми очікуємо позитивне рішення ради... І очікуємо, що черговий транш надійде до Різдва (25 грудня)", - сказав він.

За його словами, очікується, що розміри траншу будуть у діапазоні від 1,4 до 1,9 млрд доларів.

"Але остаточна інформація буде після рішення ради директорів (МВФ)", - додав Смолій.

Нагадаємо, раніше глава Національного банку України Яків Смолій заявляв, що він очікує надходження нового траншу від Міжнародного валютного фонду в Україну протягом 10 днів до 25 грудня.

Крім того, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що розраховує отримати нові кредити від Міжнародного валютного фонду вже в грудні 2018 року.