Глава НБУ анонсировал снижение учетной ставки

Есть все основания смягчить монетарную политику НБУ

Уровень учетной ставки НБУ в 18% является слишком высоким, и Нацбанк может принять решение о ее снижении. Об этом во время выступления в Верховной раде заявил глава НБУ Яков Смолий, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Что касается учетной ставки... Первое заседание Монетарного комитета у нас состоится в январе месяце. И безусловно, учетная ставка 18% является слишком высокой. Но в зависимости от того, как будет оценено влияние различной макроэкономической ситуации, внешних факторов, внутренних факторов, Национальный банк может принять решение о смягчении..." - сказал Смолий.

Он отметил, что на сегодня "есть тенденция, и есть все основания пересмотреть и смягчить нашу монетарную политику, такое решение будет обсуждаться на Монетарном комитете приниматься правлением Национального банка".

Смолий выразил надежду, что тренд повышения учетной ставки достиг пика и начнется тренд снижения учетной ставки.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября 2018 года сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых. В то же время Национальный банк повысил оценку инфляции на 2018 год до 10,1% (предыдущий прогноз - 8,9%).

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в декабре 2018 года по сравнению с ноябрем выросли на 0,8%. По данным Государственной службы статистики, за 2018 год (к декабрю 2017 года) цены в Украине выросли на 9,8%.