ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава Нацполиции Одесской области подал в отставку

Новости » Политика    24.04.2019 - 00:29
Глава Нацполиции Одесской области подал в отставку
Фото: Дмитрий Головин (facebook.com/Дмитрий Головин)

Дмитрий Головин сообщил, что 23 апреля написал рапорт по собственному желанию

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку. Об сообщил сам глава Нацполиции области, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Головин рассказал, что во вторник, 23 апреля, написал рапорт об отставке по собственному желанию.

"Сегодня написал рапорт по собственному желанию, ждет рассмотрения. Я так для себя решил", - сказал он.

Глава управления Нацполиции в Одесской области отказался сообщить причину своего решения.

"Без комментариев", - ответил он на вопрос журналиста, связано ли его решение со сменой власти.

Дмитрий Головин был назначен начальником Главного управления Нацполиции Одесской области в ноябре 2016 года.

Напомним, председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента.

О своем увольнении с должности главы Закарпатской облгосадминистрации заявил и Геннадий Москаль.

 

Председатель Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке Глава Львовской ОГА решил уйти в отставку
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Одессаполицияотставка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь