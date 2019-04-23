ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава Тернопольской ОГА анонсировал свою отставку

Новости » Политика    23.04.2019 - 18:27
Глава Тернопольской ОГА анонсировал свою отставку
Фото: Степан Барна (УНИАН)

Степан Барна анонсировал свою отставку с должности председателя Тернопольской ОГА после инаугурации нового президента

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Барна в Facebook.

Председатель Тернопольской ОГА обнародовал видео, где сообщает о своем решении об отставке.

"Сегодня я заявляю, что как только состоится инаугурация избранного президента Украины, я положу перед ним заявление об отставке", - сказал Барна.

Председатель ОГА объяснил, что видео он записал во время рабочей поездки в Кременец, и попутно подчеркнул достижения команды президента Петра Порошенко.

"Надеюсь, что та работа, которую мы проводили вместе в направлении развития инфраструктуры, сельской медицины, децентрализации дала возможность почувствовать серьезные изменения в нашей области", - отметил Барна.

Также он добавил, что будет максимально помогать тем, кто будет развивать Украину в евроинтеграционном направлении.

"Но категорически, принципиально буду стоять на том, чтобы не допустить прихода тех людей, которые уничтожали Украину в течение многих лет и пытались загнать ее в российское ярмо", - заявил Барна.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Геннадий Москаль подал президенту Украины Петру Порошенко заявление об увольнении с должности главы Закарпатской ОГА. Москаль подал заявление по собственному желанию.

Отметим, вчера председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил об отставке. Ранее Синютка заявлял, что в случае проигрыша кандидата в президенты Петра Порошенко на выборах, он уйдет в отставку.

В Раде начали сбор подписей за отставку Парубия Председатель Николаевской ОГА Савченко написал заявление об отставке
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Тернопольбарнаотставка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь