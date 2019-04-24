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Голова Нацполіції Одеської області подав у відставку

Новини » Політика    24.04.2019 - 00:29
Голова Нацполіції Одеської області подав у відставку
Фото: Дмитро Головін (facebook.com/Дмитро Головін)

Дмитро Головін повідомив, що 23 квітня написав рапорт за власним бажанням

Начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін подав у відставку. Про повідомив сам глава Нацполіції Одещини, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Головін розповів, що у вівторок, 23 квітня, написав рапорт про відставку за власним бажанням.

"Сьогодні написав рапорт за власним бажанням, чекає розгляду. Я так для себе вирішив", - сказав він.

Голова управління Нацполіції в Одеській області відмовився повідомити причину свого рішення.

"Без коментарів", - відповів він на запитання журналіста, чи пов'язане його рішення зі зміною влади.

Дмитра Головіна було призначено начальником Головного управління Нацполіції Одеської області у листопаді 2016 року.

Нагадаємо, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна заявив, що звільниться з посади після інавгурації нового президента.

Також про своє звільнення з посади голови Закарпатської облдержадміністрації заявив Геннадій Москаль.

 

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