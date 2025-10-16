Під Добропіллям у ворога значні втрати: Нацгвардія спалила танки та відбила штурми

Голова НГУ в рамках робочої поїздки поспілкувався з військовими та заслухав доповіді командирів корпусів "Азов" та "Хартія" щодо ситуації та потреб.

"Також поспілкувався з командирами бригад, які виконують завдання на ділянках фронту, де бої йдуть із високою інтенсивністю", - написав Півненко.

За його словами, гвардійці разом із суміжними підрозділами Сил оборони за останній тиждень завдали росіянам значних втрат і відбивали навіть механізовані штурми.

"Один із таких - на Добропільському напрямку. Результат для ворога - спалені танки, понад 15 одиниць броньованої техніки, ще більше автомобілів і піхоти противника знищено назавжди", - додав Півненко.

Як стверджує командувач НГУ, попри постійний тиск ворога підрозділи Нацгвардії міцно тримають свої позиції, вдосконалюють тактику, впроваджують нові технології та ефективно використовують здобуті навички й бойовий досвід.