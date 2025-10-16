UA

Під Добропіллям у ворога значні втрати: Нацгвардія спалила танки та відбила штурми

Фото: військові командири поспілкувались з главою НГУ (facebook.com/OleksandrPivnenko)
Автор: Маловічко Юлія

На Добропільському напрямку нацгвардійці завдали нищівних втрат окупантам - спалені танки та броньована техніка з автомобілями, а піхота ворога зазнала значних втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командувача НГУ Олександра Півненка, який відвідав фронт.

Голова НГУ в рамках робочої поїздки поспілкувався з військовими та заслухав доповіді командирів корпусів "Азов" та "Хартія" щодо ситуації та потреб.

"Також поспілкувався з командирами бригад, які виконують завдання на ділянках фронту, де бої йдуть із високою інтенсивністю", - написав Півненко.

За його словами, гвардійці разом із суміжними підрозділами Сил оборони за останній тиждень завдали росіянам значних втрат і відбивали навіть механізовані штурми.

"Один із таких - на Добропільському напрямку. Результат для ворога - спалені танки, понад 15 одиниць броньованої техніки, ще більше автомобілів і піхоти противника знищено назавжди", - додав Півненко.

Як стверджує командувач НГУ, попри постійний тиск ворога підрозділи Нацгвардії міцно тримають свої позиції, вдосконалюють тактику, впроваджують нові технології та ефективно використовують здобуті навички й бойовий досвід.

 Фото: командувач НГУ з'ясував поточну ситуацію на фронті та потреби бійців (facebook.com/OleksandrPivnenko)

Нагадаємо, 13 жовтня українські військові на Добропільському напрямку відбили чергову масовану атаку російських військ.

Ще повідомлялось, що військовий розповів про ситуацію на Покровському напрямку, ускладнення для росіян на фронті через погоду та значні втрати піхоти ворога.

