Под Добропольем у врага значительные потери: Нацгвардия сожгла танки и отбила штурмы

Глава НГУ в рамках рабочей поездки пообщался с военными и заслушал доклады командиров корпусов "Азов" и "Хартия" о ситуации и потребностях.

"Также пообщался с командирами бригад, которые выполняют задачи на участках фронта, где бои идут с высокой интенсивностью", - написал Пивненко.

По его словам, гвардейцы вместе со смежными подразделениями Сил обороны за последнюю неделю нанесли россиянам значительные потери и отражали даже механизированные штурмы.

"Один из таких - на Добропольском направлении. Результат для врага - сожженные танки, более 15 единиц бронированной техники, еще больше автомобилей и пехоты противника уничтожено навсегда", - добавил Пивненко.

Как утверждает командующий НГУ, несмотря на постоянное давление врага подразделения Нацгвардии крепко держат свои позиции, совершенствуют тактику, внедряют новые технологии и эффективно используют полученные навыки и боевой опыт.