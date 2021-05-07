Глава набсовета "Нафтогаза" объяснила, что такое "хорошее управление" в понимании Запада

"Столько правильных и хороших заявлений о необходимости "хорошего управления" от руководителей Украины, украинских политиков и международных дипломатов не звучало уже давно. И это отличная новость, пусть даже спровоцирована не слишком хорошими событиями вокруг увольнения наблюдательного совета и главы "Нафтогаза". Впрочем, именно благодаря этому граждане, инвесторы, дипломаты услышали четкие заверения и президента и премьера в том, что "хорошее корпоративное управление" является важным для страны. Услышали во время переговоров с главным стратегическим партнером Украины - США", - отметила Споттисвуд.

По ее словам, не менее важно также помнить, что в странах с развитой экономикой "хорошее управление" не является магическим заклинанием, которое самим названием превращает государственные предприятия в эффективные и независимые от политического влияния. Это делают конкретные шаги людей, наделенных властью. Когда они принимают решения, которые соответствуют законам и правилам, а не политическим потребностям.

"Назначение господина Витренко, который утверждал и подписывал решения, имевшие целью влияние на "Нафтогаз" руководителем нарушает закон о предотвращении коррупции. И это не "хорошее управление". "Хорошее управление" - это следование утвержденным стратегиям развития, целью которых является генерация прибыли для учредителя: правительства и народа Украины. Попытка остановки трансформации компании господином Витренко "хорошим управлением» не является. Это сигнал всем инвесторам о будущих проблемах в компании, и вред от этого превзойдет все "убытки" компании", - уверена глава набсовета НАК "Нафтогаз".

Она также подчеркнула, что "хорошее управление" - это честное признание проблем регулирования, что приводят к потерям. Именно из-за правил, определенных правительством, "Нафтогаз" не может получить деньги за поставленный частным компаниям газ.

"И самое важное. "Хорошее управление" это назначение наблюдательных советов и руководителей на открытом конкурсе, с соблюдением всех необходимых процедур. Увольнения и назначения наблюдательного совета в "Нафтогазе" способом, которым это произошло, "хорошим управлением" не является, и мы, независимые члены наблюдательного совета компании, четко зафиксировали это в письме к премьеру. Как и готовность помочь выйти из этой ситуации и вернуть доверие партнеров и инвесторов. Для этого нужно вслед за правильными заявлениями принять правильные решения", - считает Споттисвуд.

По ее мнению, такими решениями могут быть те, что устранят конфликты интересов и нарушение закона. И решения, которые позволят объявить и провести новые конкурсы на должности членов наблюдательного совета и руководителя компании. В лучших традициях прозрачного, открытого и хорошего управления.

"И мы до сих пор готовы с этим помочь. Потому сильные шаги, а не заявления, смогут восстановить утраченное доверие. В интересах правительства и народа Украины", - резюмировала она.