Голова наглядової ради "Нафтогазу" пояснила, що таке "хороше управління" в розумінні Заходу
Після зміни керівництва та наглядової ради НАК "Нафтогаз" уряд повинен прийняти правильні рішення, щоб повернути довіру партнерів та інвесторів.
Про це написала голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд у колонці на "Економічній правді".
"Стільки правильних і хороших заяв про необхідність "хорошого управління" від керівників України, українських політиків і міжнародних дипломатів не звучало вже давно. І це чудова новина, нехай навіть спровокована не надто хорошими подіями навколо звільнення наглядової ради і голови "Нафтогазу". Втім, саме завдяки цьому громадяни, інвестори, дипломати почули чіткі запевнення і президента і прем'єра в тому, що "хороше корпоративне управління" є важливим для країни. Почули під час переговорів з головним стратегічним партнером України - США", - зазначила Споттісвуд.
За її словами, не менш важливо також пам'ятати, що в країнах з розвиненою економікою "хороше управління" не є магічним заклинанням, яке самою назвою перетворює державні підприємства в ефективні і незалежні від політичного впливу. Це роблять конкретні кроки людей, наділених владою. Коли вони приймають рішення, які відповідають законам і правилам, а не політичним потребам.
"Призначення пана Вітренка, який затверджував і підписував рішення, що мали на меті вплив на "Нафтогаз" керівником порушує закон про запобігання корупції. І це не "хороше управління". "Хороше управління" - це слідування затвердженим стратегіям розвитку, метою яких є генерація прибутку для засновника: уряду і народу України. Спроба зупинки трансформації компанії паном Вітренком "хорошим управлінням" не є. Це сигнал всім інвесторам про майбутні проблеми в компанії, і шкода від цього перевершить всі "збитки" компанії", - впевнена глава наглядової ради НАК "Нафтогаз".
Вона також підкреслила, що "хороше управління" - це чесне визнання проблем регулювання, що призводять до втрат. Саме через правила, визначені урядом, "Нафтогаз" не може отримати гроші за поставлений приватним компаніям газ.
"І найважливіше. "Хороше управління" - це призначення наглядових рад і керівників на відкритому конкурсі, з дотриманням всіх необхідних процедур. Звільнення і призначення наглядової ради в "Нафтогазі" способом, яким це сталося, "хорошим управлінням" не є, і ми, незалежні члени наглядової ради компанії, чітко зафіксували це в листі до прем'єра. Як і готовність допомогти вийти з цієї ситуації і повернути довіру партнерів та інвесторів. Для цього потрібно слідом за правильними заявами прийняти правильні рішення", - вважає Споттісвуд.
На її думку, такими рішеннями можуть бути ті, що усунуть конфлікти інтересів і порушення закону. І рішення, які дозволять оголосити і провести нові конкурси на посади членів наглядової ради та керівника компанії. У кращих традиціях прозорого, відкритого і хорошого управління.
"І ми досі готові з цим допомогти. Тому сильні кроки, а не заяви, зможуть відновити втрачену довіру. В інтересах уряду і народу України", - резюмувала вона.
Нагадаємо, 28 квітня Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК"Нафтогаз України". Замість нього був призначений Юрій Вітренко, який довгий час працював у "Нафтогазі" разом з Коболєвим, проте у 2020 році був звільнений.
Всі члени наглядової ради НАК "Нафтогаз України", які були присутні під час позачергового засідання 30 квітня, подали заяви про дострокове припинення своїх повноважень.
Як відомо, раніше Юрій Вітренко обіймав посаду в.о. міністра енергетики. Верховна рада 29 квітня призначила міністром енергетики Германа Галущенка. За призначення проголосували 305 нардепів.