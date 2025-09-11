UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Глава МЗС Угорщини звинуватив Київ у погіршенні відносин між двома країнами

Фото: Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну у погіршенні відносин між двома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави МЗС.

"Можу з чистою совістю сказати, що Київ несе повну відповідальність за те, що відносини між Угорщиною та Україною зазнали такого надзвичайного погіршення за останні 10 років", - заявив Сійярто.

Він також зазначив, що Угорщина нібито зацікавлена в добрих відносинах з усіма сусідніми країнами, включаючи Україну.

"Ми не забирали прав української меншини в Угорщині, ми не ризикуємо енергетичною безпекою українців і не хочемо втягувати їх у війну. Угорсько-українські відносини дуже складні, і я щиро сподіваюся, що вони розвиватимуться краще в наступні десять років, ніж за останні десять років", - додав глава МЗС Угорщини.

Він також додав, що його країна готова до покращення відносин, але, за його словами, це нібито залежить виключно від Києва та України.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує всі вимоги для вступу до Євросоюзу, але процес блокується Угорщиною. Він додав, що це виглядає особливо дивно на тлі того, що навіть російська сторона вже фактично змирилася з євроінтеграцією Києва.

Однак прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Угорщина не є антиукраїнською державою і хоче майбутнього для України. Також він вважає, що обговорення гарантій безпеки для України мають проходити з Росією, а не з США.

РБК-Україна також повідомляло про обурення в Угорщині через українські обстріли по нафтопроводу "Дружба". Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав удари по "Дружбі" так званим замахом на енергобезпеку своєї країни.

