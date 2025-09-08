Угорщина хоче для України майбутнього, - Орбан
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що його країна не є антиукраїнською державою і хоче майбутнього для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.
Під час виступу в Кече Орбан торкнувся теми російсько-української війни. Зокрема, він висловив свою думку, яка мета сторін, залучених у "конфлікт".
За його словами, Росія хоче зупинити розширення на Захід, а Україна - зберегти фінансову допомогу й уникнути економічного колапсу.
Тим часом мета ЄС - підтримувати війну, щоб досягати положення великої держави, а мета США - досягти угоди й економічно підпорядкувати Євросоюз Америці.
Також прем'єр Угорщини сказав, що ЄС поводиться під час війни як "кульгава качка", додавши, що блок має вести перемовини про заходи безпеки не зі США, а з Росією.
Крім того, він дав ще один коментар з приводу Угорщини та України:
"Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, тому що розвал сусідньої країни нам теж не на користь", - сказав Орбан, додавши, що продовження війни це програшна стратегія.
Угорщина і "палиці в колеса" Україні
Зазначимо, що політика і підхід Орбана не говорять про те, що він за Україну і не діє на користь РФ. Варто лише згадати, скільки разів Будапешт блокував допомогу Києву або ж санкції проти Москви.
Крім того, днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виконує всі вимоги для вступу до Євросоюзу, але процес блокується Угорщиною. Він додав, що це виглядає особливо дивно на тлі того, що навіть російська сторона вже фактично змирилася з євроінтеграцією Києва.
"Нарешті ми чуємо сигнал з Росії, що вони вже сприймають членство України в Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність із такою затримкою. Ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки, але зараз це треба почути і деяким іншим великим друзям Росії в Європі. Якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, особливо Угорщини щодо кластерів у переговорах виглядають дійсно дивно", - зазначив Зеленський.
Раніше РБК-Україна робило розбір, в яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили.