Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стверджує, що його країна не є антиукраїнською державою і хоче майбутнього для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index .

Під час виступу в Кече Орбан торкнувся теми російсько-української війни. Зокрема, він висловив свою думку, яка мета сторін, залучених у "конфлікт".

За його словами, Росія хоче зупинити розширення на Захід, а Україна - зберегти фінансову допомогу й уникнути економічного колапсу.

Тим часом мета ЄС - підтримувати війну, щоб досягати положення великої держави, а мета США - досягти угоди й економічно підпорядкувати Євросоюз Америці.

Також прем'єр Угорщини сказав, що ЄС поводиться під час війни як "кульгава качка", додавши, що блок має вести перемовини про заходи безпеки не зі США, а з Росією.

Крім того, він дав ще один коментар з приводу Угорщини та України:

"Ми не хочемо штовхати Україну в нікуди, ми не антиукраїнські. Ми хочемо майбутнього для України, тому що розвал сусідньої країни нам теж не на користь", - сказав Орбан, додавши, що продовження війни це програшна стратегія.