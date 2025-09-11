Глава МИД Венгрии обвинил Киев в ухудшении отношений между двумя странами

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы МИД.
"Могу с чистой совестью сказать, что Киев несет полную ответственность за то, что отношения между Венгрией и Украиной претерпели такое чрезвычайное ухудшение за последние 10 лет", - заявил Сийярто.
Он также отметил, что Венгрия якобы заинтересована в хороших отношениях со всеми соседними странами, включая Украину.
"Мы не забирали прав украинского меньшинства в Венгрии, мы не рискуем энергетической безопасностью украинцев и не хотим втягивать их в войну. Венгерско-украинские отношения очень сложные, и я искренне надеюсь, что они будут развиваться лучше в следующие десять лет, чем за последние десять лет", - добавил глава МИД Венгрии.
Он также добавил, что его страна готова к улучшению отношений, но, по его словам, это якобы зависит исключительно от Киева и Украины.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет все требования для вступления в Евросоюз, но процесс блокируется Венгрией. Он добавил, что это выглядит особенно странно на фоне того, что даже российская сторона уже фактически смирилась с евроинтеграцией Киева.
Однако премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не является антиукраинским государством и хочет будущего для Украины. Также он считает, что обсуждение гарантий безопасности для Украины должны проходить с Россией, а не с США.
РБК-Украина также сообщало о возмущении в Венгрии из-за украинских обстрелов по нефтепроводу "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал удары по "Дружбе" так называемым покушением на энергобезопасность своей страны.