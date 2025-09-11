RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Глава МИД Венгрии обвинил Киев в ухудшении отношений между двумя странами

Фото: Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину в ухудшении отношений между двумя странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы МИД.

"Могу с чистой совестью сказать, что Киев несет полную ответственность за то, что отношения между Венгрией и Украиной претерпели такое чрезвычайное ухудшение за последние 10 лет", - заявил Сийярто.

Он также отметил, что Венгрия якобы заинтересована в хороших отношениях со всеми соседними странами, включая Украину.

"Мы не забирали прав украинского меньшинства в Венгрии, мы не рискуем энергетической безопасностью украинцев и не хотим втягивать их в войну. Венгерско-украинские отношения очень сложные, и я искренне надеюсь, что они будут развиваться лучше в следующие десять лет, чем за последние десять лет", - добавил глава МИД Венгрии.

Он также добавил, что его страна готова к улучшению отношений, но, по его словам, это якобы зависит исключительно от Киева и Украины.

 

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет все требования для вступления в Евросоюз, но процесс блокируется Венгрией. Он добавил, что это выглядит особенно странно на фоне того, что даже российская сторона уже фактически смирилась с евроинтеграцией Киева.

Однако премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не является антиукраинским государством и хочет будущего для Украины. Также он считает, что обсуждение гарантий безопасности для Украины должны проходить с Россией, а не с США.

РБК-Украина также сообщало о возмущении в Венгрии из-за украинских обстрелов по нефтепроводу "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал удары по "Дружбе" так называемым покушением на энергобезопасность своей страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияУкраина