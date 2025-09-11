Глава МИД Венгрии обвинил Киев в ухудшении отношений между двумя странами

"Могу с чистой совестью сказать, что Киев несет полную ответственность за то, что отношения между Венгрией и Украиной претерпели такое чрезвычайное ухудшение за последние 10 лет", - заявил Сийярто.

Он также отметил, что Венгрия якобы заинтересована в хороших отношениях со всеми соседними странами, включая Украину.

"Мы не забирали прав украинского меньшинства в Венгрии, мы не рискуем энергетической безопасностью украинцев и не хотим втягивать их в войну. Венгерско-украинские отношения очень сложные, и я искренне надеюсь, что они будут развиваться лучше в следующие десять лет, чем за последние десять лет", - добавил глава МИД Венгрии.

Он также добавил, что его страна готова к улучшению отношений, но, по его словам, это якобы зависит исключительно от Киева и Украины.