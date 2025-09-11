Глава МЗС Угорщини звинуватив Київ у погіршенні відносин між двома країнами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави МЗС.

"Можу з чистою совістю сказати, що Київ несе повну відповідальність за те, що відносини між Угорщиною та Україною зазнали такого надзвичайного погіршення за останні 10 років", - заявив Сійярто.

Він також зазначив, що Угорщина нібито зацікавлена в добрих відносинах з усіма сусідніми країнами, включаючи Україну.

"Ми не забирали прав української меншини в Угорщині, ми не ризикуємо енергетичною безпекою українців і не хочемо втягувати їх у війну. Угорсько-українські відносини дуже складні, і я щиро сподіваюся, що вони розвиватимуться краще в наступні десять років, ніж за останні десять років", - додав глава МЗС Угорщини.

Він також додав, що його країна готова до покращення відносин, але, за його словами, це нібито залежить виключно від Києва та України.