Глава МЗС Угорщини захистив "нацкарти" для білорусів і росіян

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто захистив ідею видачі "нацкарт" для білорусів і росіян. Нібито це не становить жодного ризику для Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію угорського міністра в Facebook.
За словами глави МЗС Угорщини, видача "нацкарт" заявникам з РФ і Білорусі "не становить ризику для безпеки Шенгенської зони".
За твердженням Сійярто, росіяни та білоруси, як і раніше, "будуть піддаватися ретельним перевіркам під час в'їзду і перебування в Угорщині".
Водночас глава угорського зовнішньополітичного відомства звинуватив "колег із Північної Європи та країн Балтії" в "кампанії брехні" щодо Будапешта. За його версією, під цю кампанію підпадають будь-які твердження про відсутність таких перевірок.
Нагадаємо, Угорщина включила росіян та білорусів до програми так званої "національної карти". Таким чином, ті росіяни та білоруси, які отримують таку карту, не мали б проходити спеціальну перевірку при в'їзді в країну.
Після такого рішення Будапешту Литва звернулася до Єврокомісії зі скаргою. Міністр закордонних справ Литви заявив, що такий крок може загрожувати безпеці всього Євросоюзу.
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