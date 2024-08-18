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Глава МИД Венгрии защитил "нацкарты" для белорусов и россиян

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто защитил идею выдачи "нацкарт" для белорусов и россиян. Якобы это не представляет никакого риска для Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию венгерского министра в Facebook.

По словам главы МИД Венгрии, выдача "нацкарт" заявителям из РФ и Беларуси "не представляет риска для безопасности Шенгенской зоны".

По утверждению Сийярто, россияне и белорусы по-прежнему "будут подвергаться тщательным проверкам при въезде и пребывании в Венгрии".

В то же время глава венгерского внешнеполитического ведомства обвинил "коллег из Северной Европы и стран Балтии" в "кампании лжи" в отношении Будапешта. По его версии, под эту кампанию подпадают любые утверждения об отсутствии таких проверок.

Напомним, Венгрия включила россиян и белорусов в программу так называемой "национальной карты". Таким образом, россияне и белорусы, которые получают такую карту, не должны были бы проходить специальную проверку при въезде в страну.

После такого решения Будапешт Литва обратилась в Еврокомиссию с жалобой. Министр иностранных дел Литвы заявил, что подобный шаг может угрожать безопасности всего Евросоюза.

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