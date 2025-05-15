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Глава МЗС Туреччини прийме делегацію Путіна сьогодні ввечері

Фото: Хакан Фідан (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан зустрінеться сьогодні з російською делегацією на чолі Володимиром Мединським у стамбульському палаці Долмабахче.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

"Міністр закордонних справ Туреччини Фідан зустрінеться сьогодні ввечері в стамбульському палаці Долмабахче з російською делегацією на чолі з помічником президента Путіна Мединським", - пише видання.

Переговори в Стамбулі

Сьогодні Володимир Зеленський прибув до Туреччини для потенційної зустрічі з Володимиром Путіним. Минулого тижня російський лідер проігнорував спільну вимогу України та ЄС щодо негайного припинення вогню, запропонувавши натомість повернутися до переговорів на базі позицій 2022 року.

Перемовини заплановані на сьогодні у Стамбулі. Попри заявлену готовність Зеленського зустрітись із Путіним особисто, Кремль не підтвердив участі диктатора. Ба більше, Москва до останнього тримала в таємниці склад своєї делегації.

Пізніше стало відомо, що Путін на переговори замість себе відправив делегацію низького рівня на чолі з помічником диктатора Володимиром Мединським.

Детальніше про переговори між Україною і РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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