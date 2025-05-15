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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Глава МИД Турции примет делегацию Путина сегодня вечером

Фото: Хакан Фидан (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретится сегодня с российской делегацией во главе с Владимиром Мединским в стамбульском дворце Долмабахче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

"Министр иностранных дел Турции Фидан встретится сегодня вечером в стамбульском дворце Долмабахче с российской делегацией во главе с помощником президента Путина Мединским", - пишет издание.

Переговоры в Стамбуле

Сегодня Владимир Зеленский прибыл в Турцию для потенциальной встречи с Владимиром Путиным. На прошлой неделе российский лидер проигнорировал совместное требование Украины и ЕС о немедленном прекращении огня, предложив взамен вернуться к переговорам на базе позиций 2022 года.

Переговоры запланированы на сегодня в Стамбуле. Несмотря на заявленную готовность Зеленского встретиться с Путиным лично, Кремль не подтвердил участия диктатора. Более того, Москва до последнего держала в тайне состав своей делегации.

Позже стало известно, что Путин на переговоры вместо себя отправил делегацию низкого уровня во главе с помощником диктатора Владимиром Мединским.

 

Подробнее о переговорах между Украиной и РФ - в материале РБК-Украина.

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