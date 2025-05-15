Глава МИД Турции примет делегацию Путина сегодня вечером

"Министр иностранных дел Турции Фидан встретится сегодня вечером в стамбульском дворце Долмабахче с российской делегацией во главе с помощником президента Путина Мединским", - пишет издание.

Переговоры в Стамбуле

Сегодня Владимир Зеленский прибыл в Турцию для потенциальной встречи с Владимиром Путиным. На прошлой неделе российский лидер проигнорировал совместное требование Украины и ЕС о немедленном прекращении огня, предложив взамен вернуться к переговорам на базе позиций 2022 года.

Переговоры запланированы на сегодня в Стамбуле. Несмотря на заявленную готовность Зеленского встретиться с Путиным лично, Кремль не подтвердил участия диктатора. Более того, Москва до последнего держала в тайне состав своей делегации.

Позже стало известно, что Путин на переговоры вместо себя отправил делегацию низкого уровня во главе с помощником диктатора Владимиром Мединским.