UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Глава МЗС Швеції про нічний удар по Україні: очевидно, що Росія не хоче миру

Фото: міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Черговий масований удар по Україні свідчить про те, що Росія не зацікавлена у мирі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард написала у соцмережі Х.

Коментуючи сьогоднішній масований удар, зокрема, по Києву Стенергард наголосила на необхідності посилити підтримку України.

"Очевидно, що Росія не хоче миру. Ті країни світу, які все ще вірять у світовий порядок, заснований на правилах, повинні негайно посилити підтримку України та посилити тиск на Росію", - зазначила вона.

Масований удар по Україні 29 листопада

Нагадаємо, в ніч на 29 листопада Росія масовано атакувала Україну дронами та ракетами, зокрема Київ та Київська область.

Внаслідок обстрілу є загиблі, постраждалі та руйнування.

У деяких районах столиці після атаки РФ фіксуються перебої зі світлом, а місто Фастів Київської області - повністю знеструмлене.

Також повідомлялося, що російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України ударними дронами та ракетами. Внаслідок обстрілу сотні тисяч абонентів залишились без світла.

У Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок. Наразі відомо про трьох постраждалих, одного з них госпіталізовано до лікарні.

Також російські війська атакували ударним безпілотником енергетичну інфраструктуру у Чернігові, в результаті обстрілу виникла пожежа.

Детальніше про наслідки масованого удару по Києву - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяШвеціяВійна в Україні