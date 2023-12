Глава МЗС Румунії привітала зміни до закону України про нацменшини

"Вітаю поправки України до законодавства, пов’язаного з національними меншинами в Україні - це позитивний крок уперед. Румунія продовжить сприяти прозорому й конструктивному підходу до цього питання", - зазначила глава румунського МЗС.

Одобеску також повідомила про консультації з віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною, під час яких підтвердила підтримку Румунією відкриття переговорів щодо вступу України та Молдови до ЄС.

За словами глави МЗС Румунії, під час консультацій сторони домовилися працювати над підвищенням рівня двосторонніх відносин до стратегічного партнерства.

Welcoming the amendments to legislation relevant to national minorities in Ukraine - a positive step forward. will continue to promote a transparent and constructive approach on this matter.