Глава МИД Румынии поприветствовала изменения в закон Украины о нацменьшинствах

Румыния приветствовала одобрение Украиной поправок в законодательство о национальных меньшинствах с учетом рекомендаций Совета Европы и Европейского Союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Twitter (X) министра иностранных дел Румынии Луминицы Одобеску.

"Приветствую поправки Украины в законодательство, связанное с национальными меньшинствами в Украине – это позитивный шаг вперед. Румыния продолжит способствовать прозрачному и конструктивному подходу к этому вопросу", – отметила глава румынского МИД.

Одобеску также сообщила о консультациях с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной, в ходе которых подтвердила поддержку Румынией открытия переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

По словам главы МИД Румынии, в ходе консультаций стороны договорились работать над повышением уровня двусторонних отношений до стратегического партнерства.

Welcoming the amendments to legislation relevant to national minorities in Ukraine - a positive step forward. will continue to promote a transparent and constructive approach on this matter. @StefanishynaO pic.twitter.com/OLk5qGsaje — Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) December 8, 2023

Переговоры о вступлении Украины в ЕС и нюансы с правами нацменьшинств

Украина в 2022 году получила статус кандидата на вступление в ЕС, но для обретения полноценного членства необходимо выполнить ряд условий.

В июне 2023 года Венецианская комиссия обнародовала заключение к закону "О национальных меньшинствах (сообществе) Украины", принятом в декабре 2022 года. В нем содержатся замечания, направленные на приведение некоторых норм в соответствие с положениями Европейской конвенции по правам человека 1950 года, Рамочной конвенции национальных меньшинств 1995 года, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств 1992 года.

Еврокомиссия рекомендовала Украине работать над четырьмя реформами до марта 2024 года. Среди них борьба с коррупцией, деолигархизация, регулирование лоббирования и доработка закона о национальных меньшинствах.

Верховная Рада 8 декабря одобрила закон №10288-1, который учитывает рекомендации Венецианской комиссии по правам национальных меньшинств (сообществ) в отдельных сферах. Документ, в частности, позволяет свободно выбирать язык обучения, который является языком страны ЕС, а также предусматривает телевещание на языках нацменьшинств Украины. В то же время в законе четко сказано, что русский язык не имеет статуса языка нацменьшинства вне временных рамок.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал четыре евроинтеграционных закона, среди которых и закон о правах нацменьшинств №10288-1.