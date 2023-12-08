"Євроінтеграція без русифікації": Рада врахувала висновок Венеційської комісії щодо меншин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За його словами, це доопрацьована всіма фракціями версія. Закон - вимога, вказана Європейською комісією і важлива для подальшої євроінтеграції, додав він.

Законопроект був поданий 5 грудня і поки що відсутній на сайті парламенту.

Водночас народний депутат Ірина Геращенко повідомила в Telegram, що в залу винесли депутатський, а не урядовий законопроект №10288.

"Виконуючи рекомендації Венеційської комісії, ми захистили суспільство від потенційного зниження ролі української мови в освіті, ЗМІ, книговидавництві та загроз русифікації країни", - написала вона.

Згідно з ухваленим законом у політичній рекламі, приватних школах і університетах, класах нацменшин, медіа дозволяється використання мов ЄС та нацменшин, окрім мови країни - агресора. При цьому реклама має дублюватися українською, а вивчення української як державної буде обовʼязковим у всіх закладах освіти, хоча навчання може проводитися мовами ЄС, розповіла депутат.

"Цей законопроект реалізує рекомендації Венеційської комісії на захист прав меншин, але це не стосується мови країни-агресора. І не на 5 років, як планував уряд, а безстроково", - додала Геращенко.

На шляху до ЄС

У червні Венеційська комісія оприлюднила висновок до закону Про національні меншини (спільноти) України", ухваленому в грудні 2022 року. У ньому містяться зауваження, здебільшого спрямовані на приведення деяких норм у відповідність до положень Європейської конвенції з прав людини 1950 року, Рамкової конвенції про захист національних меншин 1995 року, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин 1992 року.

У вересні Верховна рада ухвалила зміни до закону "Про національні меншини (спільноти) України". Законом у місцях компактного проживання нацменшин дозволені публічні заходи реклама та мовами цих меншин (окрім російської).

Нагадаємо, у лютому 2023 року більшість українців (52%) були проти вивчення російської мови в школах у будь-якому вигляді. Ще чотири роки тому таку думку поділяли лише 8% українців.